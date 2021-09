Cournonterral Église Saint-Pierre Cournonterral, Hérault De Gabrieli à Monteverdi : un pont sacré ! Église Saint-Pierre Cournonterral Catégories d’évènement: Cournonterral

« De Gabrieli à Monteverdi : un pont sacré » De Gabrieli au grand Monteverdi, en passant par les répons d’Ingegneri et le fameux Miserere d’Allegri, ce programme propose un panorama de la musique sacrée telle qu’on pouvait l’entendre dans les grands centres musicaux de Rome ou de Venise, de la fin de la Renaissance au début de l’ère baroque en Italie. L’art d’entremêler les voix et les polyphonies : un pur bonheur !

Tarif unique : 10€, gratuit – 18 ans

