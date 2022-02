De Françoise à Alice – Mickaël Phelippeau Théâtre d’Orléans, 8 mars 2022, Orléans.

De Françoise à Alice – Mickaël Phelippeau

Théâtre d’Orléans, le mardi 8 mars à 20:00

**Dans ce nouvel opus, Mickaël Phelippeau poursuit son travail autour des portraits chorégraphiques et explore une histoire familiale.** [Découvrez le teaser de la performance](https://www.youtube.com/watch?v=VdDoGR75jmk&feature=youtu.be) Françoise et Alice reviennent sur des moments de leur parcours tortueux en partageant les étapes vécues autour du handicap d’Alice, porteuse de trisomie 21. Le chorégraphe a rencontré les deux femmes lors d’un atelier au sein de leur association ART 21. Cette structure, qu’elles ont fondée à Laon dans les Hauts-de-France, propose à des personnes avec et sans handicap de partager des activités artistiques. Ici, c’est leur histoire que Mickaël Phelippeau a tenu à raconter : comment la danse les a d’abord séparées pour les réunir ensuite, leur engagement au quotidien, l’envie de nommer le handicap sans le stigmatiser. À travers leurs témoignages, c’est la question du regard collectif sur la différence et sa place dans nos sociétés contemporaines qui investit le plateau. − **Association bi-p** Pièce chorégraphique Mickaël Phelippeau Interprétation Alice Davazoglou, Françoise Davazoglou avec la participation d’Agathe Lacorne Regard dramaturgique Anne Kersting Costumes Karelle Durand Lumière Abigail Fowler Régie lumières Antoine Crochemore Son Laurent Dumoulin Audiodescription, voix enregistrée Valérie Castan − **Mardi 8 mars** 20h − Salle Vitez Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec [“la Carte”](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248), détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h – Tout public, à partir de 8 ans

Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “la Carte”

Au jeu du « portrait chorégraphique » si cher au chorégraphe, ce nouveau duo questionne la différence avec beauté et humanité.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T21:00:00