De Françoise à Alice Marseille 3e Arrondissement, 21 mars 2022

KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

2022-03-21 – 2022-03-21 KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 3e Arrondissement

5 5 De Françoise à Alice est le portrait chorégraphique de deux danseuses, pensé au prisme des différentes relations qui les traversent : deux femmes, l’une dite valide et l’autre porteuse de trisomie 21.



Leur relation à la danse les sépare d’abord, puis les réunit, sur leur engagement au jour le jour, sur le fait de nommer le handicap sans stigmatiser. Mickaël Phelippeau transcrit en un duo la complexité et la constellation de leurs liens, des divergences qui créent leur complémentarité. L’une confie : même si ce projet nous emmène dans des endroits inconnus et intimidants, nous pensons que cela peut être une force de pouvoir témoigner de ce que nous défendons profondément dans notre vie quotidienne. La seconde ajoute : je veux le faire pour que les gens sachent qui on est.



Pièce chorégraphique de Mickaël Phelippeau

Regard dramaturgique : Anne Kersting

Costumes : Karelle Durand

Audiodescription et voix enregistrée : Valérie Castan

Interprétation : Alice Davazoglou & Françoise Davazoglou

Avec la participation d’Agathe Lacorne



Durée : 1h

KLAP Maison pour la danse 5 Avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement

