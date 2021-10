Nantes Théâtre Francine Vasse Loire-Atlantique, Nantes De Françoise à Alice – Bi-portrait Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

De Françoise à Alice – Bi-portrait Théâtre Francine Vasse, 19 janvier 2022, Nantes. 2022-01-19

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non Normal 10 € – Réduit 5 € Réservation : www.leslaboratoiresvivants.com “De Françoise à Alice” est le portrait chorégraphique de deux danseuses, pensé au prisme des différentes relations qui les traversent. Ce sont deux femmes, interprètes, l’une dite valide et l’autre porteuse de trisomie 21. Ce duo aborde ainsi la complexité et la constellation des liens qu’elles entretiennent, des divergences qui créent leur complémentarité, tant humainement que dans leur relation à la danse. Dans le cadre du festival Trajectoires. Tout public, à partir de 8 ans Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/de-francoise-a-alice/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Francine Vasse Adresse 18 Rue Colbert Ville Nantes lieuville Théâtre Francine Vasse Nantes