De Françoise à Alice Aix-en-Provence, 24 mars 2022, Aix-en-Provence.

De Françoise à Alice Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

2022-03-24 – 2022-03-24 Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Mickaël Phelippeau a rencontré Françoise et Alice lors d’un atelier, et ils ont poursuivi l’aventure. Ensemble, ils interrogent par la danse ce qui les réunit, ce qui les sépare, tentent de nommer le handicap sans le stigmatiser, dans

un duo joyeux et émouvant qui met en mouvement les questions qu’elles se posent, leur singularité, leur rapport à l’autre et au monde.

Voici le portrait chorégraphique de deux danseuses, l’une dite valide et l’autre en situation de handicap, au Théâtre du Bois de l’Aune

http://www.boisdelaune.fr/

dernière mise à jour : 2022-02-08