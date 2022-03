De Fortnite à Zelda, quand les jeux vidéo donnent le rythme ! Bibliothèque de la Cité Genève Catégorie d’évènement: Genève

Un concert live dans Roblox ? Un orchestre symphonique pour Metal Gear ? Si ces sujets vous interpellent, rejoignez-nous pour une conférence interactive sur le thème de la place de la musique dans les jeux vidéo. Lors de la première partie de la discussion, nous vous proposons entre autres d’explorer le lien entre la bande son et l’expérience de jeu. La seconde partie vous donnera l’occasion de vous essayer à quelques jeux dont la musique occupe le thème central, comme _Just Dance_ ou _Cadence of Hyrule_… mais attention aux pièges : saurez-vous rester en rythme sans le son ? _En partenariat avec_ [_Gaming Federation_](https://gamingfederation.ch/)_, association romande pour la promotion et le développement de la culture du jeu vidéo en Suisse._

Gratuit

