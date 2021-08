Raon-l'Étape Fontaine des Quatre Lions Raon-l'Étape, Vosges De fontaines en fontaines, découvrez ce patrimoine de Raon-l’Étape Fontaine des Quatre Lions Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Vosges

De fontaines en fontaines, découvrez ce patrimoine de Raon-l’Étape Fontaine des Quatre Lions, 18 septembre 2021, Raon-l'Étape. De fontaines en fontaines, découvrez ce patrimoine de Raon-l’Étape

Fontaine des Quatre Lions, le samedi 18 septembre à 14:30

### À l’occasion de ce week-end patrimonial, le Cercle d’Histoire Louis Sadoul vous propose une visite découverte des nombreuses fontaines classées de la ville de Raon-l’Étape. Découvrez leur histoire, leurs fonctions et la beauté de leurs détails. Les 12 fontaines de Raon-l’Étape forment un patrimoine original, né au XIXe siècle à la grande époque de la fonte d’art. Découvrez l’oeuvre phare de cette collection : l’imposante « Fontaine des Quatre Lions » à l’allure de griffons, emblème de la ville. **.**

Gratuit. Accès libre. Départ devant l’Office de Tourisme des Lacs de Pierre Percée, quai de la victoire. Visite guidée de fontaines en fontaines.

À l’occasion de ce week-end patrimonial, le Cercle d’Histoire Louis Sadoul vous propose une visite découverte des nombreuses fontaines classées de la ville de Raon-l’Étape. Fontaine des Quatre Lions angle rue Jules Ferry et rue Abbé Claude, 88110 Raon-l’Étape Raon-l’Étape Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Raon-l'Étape, Vosges Autres Lieu Fontaine des Quatre Lions Adresse angle rue Jules Ferry et rue Abbé Claude, 88110 Raon-l'Étape Ville Raon-l'Étape lieuville Fontaine des Quatre Lions Raon-l'Étape