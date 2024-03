De Film en Aiguille L’angerie Arles, lundi 4 mars 2024.

On organise une soirée courts-métrages lundi 4 mars à l’Angerie !

à partir de 19h30 (début de la projection 20h)

L’occasion de passer une soirée sympa en cette période de révisions pour certain.es d’entre nous et de découvrir le travail de 3 super réalisatrices !



Janis Reyes et Nathanaël Ruiz (ainsi qu’une partie de son équipe) seront présentes pour échanger après la proj



Pour encore + de convivialité, le bar de l’Angerie sera ouvert pendant la soirée !



-l’entrée se fera à prix libre et c’est gratuit pour nos adhérent.es

pensez à prendre du ca$$$hhh



Le programme

-Ah Juliette de Agathe Bedard

-Tarasca de Nathanaël Ruiz

-Barré de Janis Reyes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 19:30:00

fin : 2024-03-04

L’angerie 38 rue Genive

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur langeriearles@gmail.com

