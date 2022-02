De fil en pinceau… Évrecy, 2 avril 2022, Évrecy.

De fil en pinceau… Évrecy

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Évrecy Calvados Évrecy

Deux artisanes, un atelier ! Venez découvrir les coulisses du métier de tapissier. Anne-Claire Glasson Bréavoine, tapissier, vous propose de manipuler les outils et les matériaux propres à la réfection de siège et à la création de rideaux.

Etanchez votre curiosité en inspectant les entrailles d’un fauteuil. L’houzeau, le ramponneau, la canette, l’anglaisage, le carrelet ne seront plus étrangers à votre vocabulaire en sortant de l’atelier.

Profitez-en pour caresser les différentes étoffes, velours, lin, soie, appréciez les tombés des tissus d’ameublement. Humez les cires, les colles de poissons, le cuir. Imprégnez-vous de l’ambiance d’un atelier où travail rime avec passion.

Durant ce week-end, initiez-vous à la pose de clous décoratifs, Anne-Claire vous invite à manipuler le ramponneau sur des tasseaux de bois.

Pour que ce rendez-vous soit le plus enrichissant possible, c’est avec joie qu’Anne-Claire accueille Elsa Delaunay de l’atelier Deco’Za. Munie de pinceaux, peinture et de son imagination débordante, Elsa vous emporte dans son univers où réel et imaginaire se mêlent. Ce mur vous obstrue la vue ? Elsa le transforme en clairière ou en porte dérobée. Avec effets de matières ; briques, faux bois moulures, meuble peint, fresques, trompe l’oeil. Elsa provoque l’illusion.

Elle travaille avec les particuliers, mais aussi collectivités ; Ecoles, EPHAD,

Il lui est important, quand le projet le lui permet de faire participer le public et ainsi partager sa passion, mon métier.

Pendant ce week-end JEMA, Elsa propose de faire un atelier peinture trompe l’oeil

Sur un support préparé, elle réalisera un décor avec un motif en relief ; un heurtoir avec une main, ou une moulure en faux plâtre, comme le thème de cette 16ème édition est « NOS MAINS A L’UNISSON »

Elsa vous fera découvrir l’imitation bois, avec les différentes étapes à suivre, (teintes, veinages) et le trompe l’oeil d’une moulure avec ombres et lumières.

Le public pourra participer si il le souhaite.

contact@glassontapissier.fr +33 2 14 40 73 51 http://www.glassontapissier.fr/

Glasson tapissier

Évrecy

