De fil en fil Pierrefonds Catégories d’Évènement: Oise

Pierrefonds

De fil en fil, 18 mars 2023, Pierrefonds . De fil en fil 1 Place de l’Hôtel de Ville Pierrefonds Oise

2023-03-18 10:00:00 – 2023-03-31 13:00:00 Pierrefonds

Oise L’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise accueille en son sein une nouvelle exposition pour l’année 2023. L’artiste, Anne Marie ESNAULT, vous présentera ses nombreuses œuvres qui mettront en valeur la technique du « Point de Beauvais ». Son intérêt artistique s’est initialement tourné vers les émaux sur cuivre, puis la peinture à l’huile qu’elle a pratiqué durant 40 ans. Elle a ensuite découvert le « Point de Beauvais » et s’est passionnée peu a peu pour cette technique. Son vécu en peinture l’a amenée à mettre en valeur le « Point de Beauvais » sous un forme encore méconnue. Depuis 5 ans, cette artiste s’investit sur des sujets proches de la nature, notamment les paysage et sur les représentations humaines, la femme en particulier. Au moyen d’un crochet spécial pour le « Point de Beauvais » et de fils, elle s’efforce à mettre en valeur les couleurs et lumières de ses sujets. Pierrefonds

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Pierrefonds Autres Lieu Pierrefonds Adresse 1 Place de l'Hôtel de Ville Pierrefonds Oise Ville Pierrefonds Departement Oise Lieu Ville Pierrefonds

Pierrefonds Pierrefonds Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrefonds /

De fil en fil 2023-03-18 was last modified: by De fil en fil Pierrefonds 18 mars 2023 1 Place de l'Hôtel de Ville Pierrefonds Oise Oise Pierrefonds

Pierrefonds Oise