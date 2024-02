De fil en aiguille Maison du lien social Cornebarrieu, lundi 5 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T14:00:00+01:00 – 2024-02-05T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-04T14:00:00+01:00 – 2024-03-04T16:00:00+01:00

Atelier couture et tricot libre, pour les débutants et les plus expérimentés !

Informations et inscriptions auprès de la MLS 05 61 07 10 72

Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie

