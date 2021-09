De fil en aiguille Maison du lien social, 4 octobre 2021, Cornebarrieu.

De fil en aiguille

Maison du lien social, le lundi 4 octobre à 14:00

Venez échanger techniques et savoir-faire et réaliser de magnifiques créations au profit du Téléthon. Renseignements et inscriptions au 05 61 07 10 72. _Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires_.

Organisation : Ville de Cornebarrieu

Ouvert à toutes et tous : que vous sachiez coudre, tricoter ou broder, ou non, venez échanger techniques, savoir-faire et bonne humeur…

Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne



2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T15:30:00