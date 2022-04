De feutre et de plume. Les oiseaux de Jochen Gerner et du musée Carmel – Maison du patrimoine, 12 avril 2022, Abbeville.

De feutre et de plume. Les oiseaux de Jochen Gerner et du musée

du mardi 12 avril au samedi 11 juin à Carmel – Maison du patrimoine

Jochen Gerner est né en 1970. Le dessin est son média. Passionné d’ornithologie, il publie un livre sur ce thème, reproduisant au feutre des oiseaux réels et imaginaires. Ses œuvres rencontrent ici les oiseaux naturalisés du musée Boucher de Perthes. _Cette exposition s’inscrit dans le cadre du Festival de l’oiseau et de la nature._ Visuels de l’affiche Râle d’eau, spécimen naturalisé, Abbeville, musée Boucher de Perthes Jochen Gerner, _Râle d’eau_, dessin au feutre, 2020, courtesy galerie Anne Barrault, Paris Vernissage Vendredi 15 avril 2022 à 18 h 00 En pratique Carmel – Maison du patrimoine, 36 rue des Capucins, 80100 Abbeville Du mardi au samedi de 14 h à 18 h Gratuit Renseignements : Service des publics, 03 22 20 29 69 Autour de l’exposition **VISITES-ATELIERS** 13 avril / 10 h – 11 h 30 / La volière aux oiseaux / 7-11 ans Les oiseaux aux mille couleurs de Jochen Gerner ont fait leur entrée au Carmel – Maison de patrimoine. Venez les voir et venez créer des oiseaux artistiques. Les meilleures créations seront affichées dans l’exposition du Carmel-Maison du patrimoine. 20 avril / 10 h – 11 h 30 / Art et oiseaux selon Jochen Gerner / 12-16 ans En écho à l’exposition « De feutre et de plume. Les oiseaux de Jochen Gerner et du musée », venez créer une œuvre artistique. Les meilleures créations seront affichées dans l’exposition du Carmel-Maison du patrimoine. En pratique : 5 € / enfants – Rendez-vous à l’accueil de la Chapelle du Carmel-Maison du patrimoine, 36 rue des Capucins 80100 Abbeville – Durée : 1 h 30 – Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 **VISITES GUIDÉES** 12 avril et 19 avril / 15 h / Un jour, une œuvre : la peinture de paysage Amoureux de la baie de Somme et des grands espaces, Henri Caron (1860 – 1941) s’illustre par des paysages dont la quiétude est interrompue par la présence d’oiseaux. Avec « La plage de Cayeux-sur-Mer » d’Henri Caron, plongez en exclusivité dans la peinture de paysage. Retour sur ce style pictural ! En pratique : 4 € / adulte – Rendez-vous à l’accueil du musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin 80100 Abbeville Durée : 1 h – Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 15 avril et 22 avril / 15 h / Les oiseaux disparus d’hier et d’aujourd’hui Le saviez-vous ? Le musée Boucher de Perthes possède quelques espèces rares d’oiseaux disparus dont le Grand Pingouin. En salle ou dans les réserves, la visite sera l’occasion de mettre également en lumière les oiseaux en voie d’extinction. En pratique : 4 € / adulte – Rendez-vous à l’accueil du musée Boucher de Perthes, 24 rue Gontier-Patin 80100 Abbeville Durée : 1 h – Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69 16 avril et 23 avril / 15 h / L’exposition « De feutre et de plume. Les oiseaux de Jochen Gerner et du musée » Accompagné d’un médiateur du patrimoine, venez découvrir la nouvelle exposition temporaire du Carmel-Maison du patrimoine. En pratique : 4 € / adulte – Rendez-vous à l’accueil de la chapelle du Carmel – Maison du patrimoine, 36 rue des Capucins, 80100 Abbeville – Durée : 1 h Renseignements et réservation obligatoire : Service des publics, 03 22 20 29 69

Exposition temporaire HORS LES MURS du 12 avril au 11 juin 2022

Carmel – Maison du patrimoine 36 rue des Capucins 80100 Abbeville Abbeville Somme



