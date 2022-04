De ferme en ferme – visite guidée et dégustation Garindein Garindein Catégories d’évènement: Garindein

Pyrénées-Atlantiques

De ferme en ferme – visite guidée et dégustation Garindein, 24 avril 2022, Garindein. De ferme en ferme – visite guidée et dégustation Garindein

2022-04-24 – 2022-04-24

Garindein Pyrénées-Atlantiques Garindein Notre verger s’étend sur 6 hectares , on y trouve des pommiers variétés basques anciennes , des noisetiers , des kiwis des amandiers des abricotiers et des cerisiers. Notre verger s’étend sur 6 hectares , on y trouve des pommiers variétés basques anciennes , des noisetiers , des kiwis des amandiers des abricotiers et des cerisiers. +33 7 70 01 26 52 Notre verger s’étend sur 6 hectares , on y trouve des pommiers variétés basques anciennes , des noisetiers , des kiwis des amandiers des abricotiers et des cerisiers. ferme_en_ferme_visite

Garindein

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Garindein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Garindein Adresse Ville Garindein lieuville Garindein Departement Pyrénées-Atlantiques

Garindein Garindein Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/garindein/

De ferme en ferme – visite guidée et dégustation Garindein 2022-04-24 was last modified: by De ferme en ferme – visite guidée et dégustation Garindein Garindein 24 avril 2022 Garindein Pyrénées-Atlantiques

Garindein Pyrénées-Atlantiques