Trets Bouches-du-Rhône Zoom sur l’événement incontournable de l’année, à la rencontre des agriculteurs de notre terroir qui vous transmettront leur passion.



La ferme de Noé:

Légumes, œufs, ferme auberge.



Le chaudron des fées:

Produits de la terre, produits des abeilles.



La Pastorale du Regagnas:

Chèvres, fromages, brousses



