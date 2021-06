De Ferme en Ferme Trets, 26 juin 2021-26 juin 2021, Trets.

De Ferme en Ferme 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-27 18:00:00 La Ferme de Noé 630 chemin de Verlaque

Trets Bouches-du-Rhône

Zoom sur l’événement incontournable de l’année, à la rencontre des agriculteurs de notre terroir qui vous transmettront leur passion.



La ferme de Noé:

https://www.defermeenferme.com/participant-1495-la-ferme-de-noe

Animations prévues:

Visites approfondies avec la fermière à 9h30, 11h, 14h30 et 16h

Activités pour les enfants aux mêmes horaires

Restauration sur place: Petit déjeuner et goûter : brioche et confitures ou gâteau maison + boisson | 5€

Assiette du jardin végétarienne | 10€

Repas complet | 27€

Sur réservation: Tél. : 04 42 61 40 59



Le chaudron des fées:

https://www.defermeenferme.com/participant-1497-le-chaudron-des-fees-

Animations prévues:

Fabrication de navettes au miel à 15h (enfants à partir de 12 ans) . Animation abeille à 15h.

Réservations conseillées Tél: 04 42 92 01 40

Restauration sur place: Assiette fermière, goûter, vente à emporter. (À la carte, de 4 à 15€)



Retrouvez le programme détaillé et la liste des fermes ouvertes sur: www.defermeenferme.com

La Ferme de Noé & le Chaudron des Fées participent à « De ferme en ferme »

Suite à son report, l’événement »De ferme en ferme ® » sera de retour les 26 et 27 Juin sur la région Sud. Les fermes vous ouvrent leurs portes l’instant d’un week-end de 10h à 18h.

noer@club-internet.fr https://lafermedenoe.wordpress.com/

