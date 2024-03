De Ferme en Ferme Mendigoules Tence, samedi 27 avril 2024.

De Ferme en Ferme Mendigoules Tence Haute-Loire

Entre Lizieux et Lignon, Séerine Cheyne est productrice de plants de légumes, d’aromatiques et de fleurs à Mendigoules. Nous sommes impatients de vous faire découvrir notre lieu et vous partager notre passion pour le végétal.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Mendigoules Horticulture du Haut-Lignon

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes severine.chene@hotmail.fr

L’événement De Ferme en Ferme Tence a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme du Haut-Lignon