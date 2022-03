De Ferme en Ferme Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

De Ferme en Ferme Tence, 23 avril 2022, Tence. De Ferme en Ferme Paulhac Max GRANGEON Tence

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 18:00:00 Paulhac Max GRANGEON

Tence Haute-Loire Entre Lizieux et Lignon, Max vous accueille dans sa bergerie avec ses 300 brebis et agneaux Noire du Velay. Dégustez sur place cette viande de qualité.

Merguez et frites maison. grangeonmax@orange.fr +33 6 58 30 02 13 https://www.defermeenferme.com/departement-43-haute-loire Paulhac Max GRANGEON Tence

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Paulhac Max GRANGEON Ville Tence lieuville Paulhac Max GRANGEON Tence Departement Haute-Loire

Tence Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

De Ferme en Ferme Tence 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme Tence Tence 23 avril 2022 Haute-Loire Tence

Tence Haute-Loire