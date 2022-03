De Ferme en Ferme Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence Haute-Loire Entre Lizieux et Lignon, Séerine Cheyne est productrice de plants de légumes, d’aromatiques et de fleurs à Mendigoules. Nous sommes impatients de vous faire découvrir notre lieu et vous partager notre passion pour le végétal. severine.chene@hotmail.fr +33 6 45 92 58 34 https://www.defermeenferme.com/departement-43-haute-loire Mendigoules Horticulture du Haut-Lignon Tence

