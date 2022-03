De Ferme en Ferme Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence Haute-Loire Aline et Julien élèvent 35 vaches jersiaises et transforment leurs excellent lait en produits frais (yaourts, desserts lactés, beurre, crèmes…) et fromages. contact@vachmontbio.fr GAEC Vach’Mont Bio Blanc Tence

