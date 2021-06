De ferme en ferme : Sud Spiruline Cléon-d’Andran, 26 juin 2021-26 juin 2021, Cléon-d'Andran.

De ferme en ferme : Sud Spiruline 2021-06-26 – 2021-06-27

Cléon-d’Andran Drôme Cléon-d’Andran

La spiruline, un super aliment ! Découvrez ses bienfaits nutritionnels et sa culture lors des journées du Ferme en Ferme du 26 et 27 juin.



Plus d’informations au 07 82 61 26 28

+33 7 82 61 26 28 http://www.sud-spiruline.com/

