De Ferme en Ferme Solaure en Diois Solaure en Diois Catégories d’évènement: Drôme

Solaure en Diois

De Ferme en Ferme Solaure en Diois, 23 avril 2022, Solaure en Diois. De Ferme en Ferme Aix-en-Diois 535, Chemin de Craponne Solaure en Diois

2022-04-23 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-23 19:00:00 19:00:00 Aix-en-Diois 535, Chemin de Craponne

Solaure en Diois Drôme Solaure en Diois Visite de la chèvrerie, dégustation des fromages de chèvre et repas sur réservation! Explications sur panneaux photovoltaïque et eau structurée sur la ferme. huet.pascal.26@gmail.com +33 6 01 71 34 06 Aix-en-Diois 535, Chemin de Craponne Solaure en Diois

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Solaure en Diois Autres Lieu Solaure en Diois Adresse Aix-en-Diois 535, Chemin de Craponne Ville Solaure en Diois lieuville Aix-en-Diois 535, Chemin de Craponne Solaure en Diois Departement Drôme

Solaure en Diois Solaure en Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/solaure-en-diois/

De Ferme en Ferme Solaure en Diois 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme Solaure en Diois Solaure en Diois 23 avril 2022 Drôme Solaure en Diois

Solaure en Diois Drôme