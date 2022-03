De Ferme en Ferme Sepmes, 23 avril 2022, Sepmes.

De Ferme en Ferme Sepmes

2022-04-23 – 2022-04-23

Sepmes Indre-et-Loire Sepmes

Cette opération de portes-ouvertes dans les fermes a pour objectif de faire découvrir au public les savoir-faire et les métiers des agriculteurs engagés dans un développement durable de l’agriculture.

Les agriculteurs proposent des visites gratuites et commentées de leur ferme et de leurs activités, ainsi que des démonstrations et des dégustations de produits fermiers, pour ceux qui en produisent.

A la Ferme du Cabri au Lait le 23 et 24 avril 2022

* Démonstration de distillation de plantes et d’extractions des huiles essentielles

* Restauration sur place : crêpes, glaces, galette au fromage élaborées avec le lait de nos chèvres.

Ces journées s’adressent aux adultes, qui retrouveront les gestes et les savoir-faire de leurs aînés, mais aussi aux enfants, qui auront l’occasion d’approcher

claireproust@cabriaulait.fr +33 2 47 32 94 86 https://www.cabriaulait.fr/

Isabelle Bardiau

Sepmes

