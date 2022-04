De ferme en ferme ” Sarl les 13 Blés”

2022-04-23 – 2022-04-24 Venez déguster le mythique Clémenbert, le fameux Maguette, le finesse du Sauvageon ou le délicieux Cornebique le temsp d'une visite de la fromagerie où nous transformons l'intégralité des laits des chèvres Cou Clair du Berry, Rove ou Alpines de nos petits élevages. +33 2 48 60 53 78

