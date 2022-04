De ferme en ferme Salon-de-Provence, 23 avril 2022, Salon-de-Provence.

De ferme en ferme Mas des Bories Les Manières Salon-de-Provence

2022-04-23 – 2022-04-24 Mas des Bories Les Manières

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

Le 23 et 24 avril profitez de l’évènement De Ferme en Ferme pour venir découvrir le Mas des bories, unique domaine oléicole situé à Salon de Provence, à seulement 10 min du centre-ville.



Au programme : visites guidées du domaine, expériences gourmandes et ateliers créatifs pour toute la famille.

Programmez votre circuit et explorez autour du domaine du Mas des Bories des exploitations comme une ferme paysanne, des champs de fruits rouges, des bassins de spiruline…

defermeenferme.com

+33 4 90 56 03 65 http://www.masdesbories.com/

