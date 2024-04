De ferme en ferme Mas du vieux chêne et Mas Granier Saint-Martin-de-Crau, samedi 27 avril 2024.

De ferme en ferme Mas du vieux chêne et Mas Granier Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Partez à la découverte d’initiatives agricoles durables, locales, et respectueuses de l’environnement.

Le GR Civam Paca organise l’évènement « De ferme en ferme ». Pendant deux jours, des femmes et des hommes passionnés par leur métier vous accueillent chez eux et vous invitent à découvrir leurs savoir-faire au contact du vivant et de leurs produits. Des journées portes ouvertes pour mieux se connaître et échanger sur notre agriculture et notre alimentation.

Pour Saint Martin de Crau, les exploitations Ciancanelli éleveur ovin pour mérinos d’ARles et producteur de foin de Crau AOP. Commercialisation de laine de brebis et produits de la ferme, cosmétiques.

Et Granier frères découverte du mode d’élevage bio de porc noir gascon et bœuf morucha. Foin de Crau AOP. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Mas du vieux chêne et Mas Granier Caphan

Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement De ferme en ferme Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2024-04-04 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)