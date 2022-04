De ferme en ferme Roanne Roanne Catégories d’évènement: Loire

Roanne

De ferme en ferme Roanne, 23 avril 2022, Roanne. De ferme en ferme Roanne

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 18:00:00

Roanne Loire Roanne Loire De ferme en ferme® est un événement dédié à l’Agriculture Durable qui se déroule chaque année le dernier week-end d’avril.



L’édition 2022 est programmée les 23 & 24 avril ! https://www.defermeenferme.com/ Roanne

dernière mise à jour : 2022-04-05 par Office de Tourisme du Roannais

Détails Catégories d’évènement: Loire, Roanne Autres Lieu Roanne Adresse Ville Roanne lieuville Roanne Departement Loire

Roanne Roanne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roanne/

De ferme en ferme Roanne 2022-04-23 was last modified: by De ferme en ferme Roanne Roanne 23 avril 2022 Loire Roanne

Roanne Loire