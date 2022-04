De Ferme en Ferme : portes ouvertes à la Ferme du Bois de Cosset Chassignolles Chassignolles Catégories d’évènement: Chassignolles

Indre

De Ferme en Ferme : portes ouvertes à la Ferme du Bois de Cosset Chassignolles, 23 avril 2022, Chassignolles. De Ferme en Ferme : portes ouvertes à la Ferme du Bois de Cosset Chassignolles

2022-04-23 – 2022-04-23

Chassignolles Indre Chassignolles Aude et Arnaud Labesse perpétuent une agriculture familiale, sous le label HVE. Venez découvrir vaches charolaises, chevaux de sport et moutons ainsi que leurs pratiques culturales. Ils vous présenteront également la fabrication de farine grâce à leur moulin à meule de pierre ainsi que leur atelier de transformation de pâtes. Les 23 et 24 avril des hommes et des femmes engagés dans une démarche d’agriculture durable vous présentent leur métier et leur savoir-faire. Un moment de rencontre privilégié à partager en famille ou entre amis. gaec.du.bois.de.cosset@gmail.com +33 6 48 83 65 59 http://www.defermeenferme.com/ Aude et Arnaud Labesse perpétuent une agriculture familiale, sous le label HVE. Venez découvrir vaches charolaises, chevaux de sport et moutons ainsi que leurs pratiques culturales. Ils vous présenteront également la fabrication de farine grâce à leur moulin à meule de pierre ainsi que leur atelier de transformation de pâtes. CIVAM

Chassignolles

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Chassignolles, Indre Autres Lieu Chassignolles Adresse Ville Chassignolles lieuville Chassignolles Departement Indre

Chassignolles Chassignolles Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassignolles/

De Ferme en Ferme : portes ouvertes à la Ferme du Bois de Cosset Chassignolles 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme : portes ouvertes à la Ferme du Bois de Cosset Chassignolles Chassignolles 23 avril 2022 Chassignolles Indre

Chassignolles Indre