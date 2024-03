DE FERME EN FERME PLEIN FRUITS Saint-Étienne-de-Gourgas, samedi 27 avril 2024.

DE FERME EN FERME PLEIN FRUITS Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Marie vous fera découvrir ses cultures de petits fruits rouges, vous expliquera la fabrication de sorbets et vous régalera les papilles avec différents parfums de sorbets et sirops.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

3 Rue du Bout du Monde

Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie

L’événement DE FERME EN FERME PLEIN FRUITS Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2024-03-07 par OT LODEVOIS ET LARZAC