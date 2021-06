Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire, Nouans-les-Fontaines De ferme en ferme Nouans-les-Fontaines Nouans-les-Fontaines Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire Nouans-les-Fontaines Pour l’événement « De ferme en ferme », la ferme/refuge des Croq’épines vous ouvre ses portes. Venez visiter une ferme de chèvres laitières pas comme les autres ! Partagez un moment convivial parmi nos 200 caprins : chèvres, chèvres retraitées, boucs, chevreaux, chevrettes… et découvrez la démarche unique de ce lieu qui prône le respect de la vie animale.

Fromages de chèvre bio de la ferme. refuge.croqepines@gmail.com +33 6 31 04 46 07 https://www.lafermedescroqepines.com/ Venez visiter une ferme de chèvres laitières pas comme les autres ! Partagez un moment convivial parmi nos 200 caprins : chèvres, chèvres retraitées, boucs, chevreaux, chevrettes et découvrez la démarche unique de ce lieu qui prône le respect de la vie animale.

