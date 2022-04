De Ferme en Ferme – Moulin Mas de Daudet Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-04-23 – 2022-04-24

Fontvieille Bouches-du-Rhône Céréales, pâtes artisanales, bière, farine, semoule



Céréalier depuis 5 générations sur Fontvieille, terre d’Alphonse DAUDET avec ses moulins a vent.



Depuis 6 ans nous transformons nos céréales et légumineuses à l’aide d’un moulin à meule de pierre en farine, semoule.



Nous fabriquons des pâtes artisanales semi-complètes avec un moule en bronze, séchées à basses température pour conserver toutes les propriétés de la céréale.



