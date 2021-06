Montrésor Montrésor Indre-et-Loire, Montrésor De ferme en ferme Montrésor Montrésor Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montrésor Indre-et-Loire Montrésor Portes ouvertes dans le cadre de l’opération nationale « de ferme en ferme ».

Découverte d’un domaine crée et planté de 3 cépages en 2014.

thierry.touratier@hotmail.fr +33 6 85 47 37 62 http://www.lagrenadieredemontresor.com/

