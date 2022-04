De ferme en ferme : Miellerie C.François Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

2022-04-23 – 2022-04-24 La miellerie C. François 5 allée la blachette

Pierrelatte Drôme Pierrelatte Ruche à taille humaine, ruches vitrées. Miels, Pains d’épices, nougat et autres douceurs…

Lors de ces 2 jours, visites et dégustations gratuites. brun.elodie@hotmail.fr +33 6 72 66 65 20 La miellerie C. François 5 allée la blachette Pierrelatte

