De ferme en ferme Mallemort, 23 avril 2022, Mallemort.

De ferme en ferme quartier Pierredon So spiruline Mallemort

2022-04-23 – 2022-04-24 quartier Pierredon So spiruline

Mallemort Bouches-du-Rhône Mallemort

So Spiruline est une exploitation aquacole qui produit le plus ancien des aliments du futur. De la Spiruline Française de qualité, 100% naturelle, élaborée à partir d’une souche certifi ée non-OGM et cultivée sans pesticides, herbicides, fongicides ni conservateurs. Nous garantissons une Spiruline de haute qualité nutritionnelle et d’une qualité sanitaire irréprochable. Découvrez notre Spiruline, et participez à une agriculture locale et durable.

Découverte de l’exploitation aquacole.

+33 6 51 21 84 34

quartier Pierredon So spiruline Mallemort

