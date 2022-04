De ferme en ferme Mallemort Mallemort Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mallemort Bouches-du-Rhône « Notre ferme paysanne est en AB depuis 22 ans, notre production est diversifi ée. Nous produisons légumes et fruits de saison, des œufs extra frais et des conserves. Venez partager, échanger avec nous sur la passion qui nous anime. Manger local, c’est l’idéal !!!! »

+ Plantations des aromates par les enfants Visite, dégustation et animation dans le cadre des journées portes ouvertes. +33 6 81 50 74 06

