DE FERME EN FERME LES SIFFLEURS Viols-le-Fort, samedi 27 avril 2024.

Dans le cadre de l’évènement de ferme en ferme, les fermes du Grand Pic Saint-Loup seront ravies de vous accueillir et de vous faire découvrir tous leurs produits.

François est très heureux de vous faire découvrir ce merveilleux aliment, source de vitalité et d'énergie via une présentation sur les différentes étapes de production et par le biais d'un atelier culinaire vraiment gourmand.

Au programme: Atelier culinaire gourmand

Dégustation de spiruline fraîche par le biais de préparations diverses et variées faites avec beaucoup d’amour. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Chemin de Pailhas

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie durandfrancois@hotmail.com

