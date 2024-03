DE FERME EN FERME LES PIMENTS DU BOUT DU MONDE Saint-Étienne-de-Gourgas, samedi 27 avril 2024.

DE FERME EN FERME LES PIMENTS DU BOUT DU MONDE Saint-Étienne-de-Gourgas Hérault

Gwladys vous invite à découvrir son insolite production de piments, installée au cœur du superbe cirque du Bout du Monde.

Les Piments du Bout du monde, des plus doux aux plus forts, sont cultivés du grain au fruit et transformés sur place en divers produits.

Toutes les visites de fermes du week-end sur https://www.defermeenferme.com/circuit-181-lodevois-et-larzac

Les Piments du Bout du monde, des plus doux aux plus forts, sont cultivés de la graine au fruit et transformés sur place en divers produits sauces, séchés, frais, en pâtes ou condiments….

Une visite qui ne manque pas de piquant !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

5 rue du Bout du Monde

Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 Hérault Occitanie contact@piments-du-bout-du-monde.fr

L’événement DE FERME EN FERME LES PIMENTS DU BOUT DU MONDE Saint-Étienne-de-Gourgas a été mis à jour le 2024-03-13 par OT LODEVOIS ET LARZAC