De ferme en ferme : les cochons du berger Lasse, 24 avril 2022, Lasse.

De ferme en ferme : les cochons du berger Lasse

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Lasse Pyrénées-Atlantiques Lasse

Viandes de porc, conserves, salaisons, cosmétiques et oeufs. Cochons nés et élevés en liberté à la ferme, poules élevées en liberté dans un verger. La ferme est en bio depuis 2010 et je suis installé depuis juin 2017.

+33 6 84 34 77 91

Lasse

