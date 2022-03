De ferme en ferme: L’Ecureuil Glacier Malrevers Malrevers Catégories d’évènement: Haute-Loire

Malrevers

De ferme en ferme: L’Ecureuil Glacier Malrevers, 23 avril 2022, Malrevers. De ferme en ferme: L’Ecureuil Glacier L’Ecureuil Glacier 319 route de la Blache-Riou Malrevers

2022-04-23 – 2022-04-24 L’Ecureuil Glacier 319 route de la Blache-Riou

Malrevers Haute-Loire Malrevers Chez L’Ecureuil Glacier vous trouverez: une ferme à taille humaine au coeur d’un village, une agriculture raisonnée et qualitative et un troupeau lait que Claude et Pauline transforment en glaces et yaourts pour satisfaire votre gourmandise. http://artisou.free.fr/GAEC_DE_LARTISOU/Bienvenue_au_GAEC_de_lartisou.html L’Ecureuil Glacier 319 route de la Blache-Riou Malrevers

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Malrevers Autres Lieu Malrevers Adresse L'Ecureuil Glacier 319 route de la Blache-Riou Ville Malrevers lieuville L'Ecureuil Glacier 319 route de la Blache-Riou Malrevers Departement Haute-Loire

Malrevers Malrevers Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malrevers/

De ferme en ferme: L’Ecureuil Glacier Malrevers 2022-04-23 was last modified: by De ferme en ferme: L’Ecureuil Glacier Malrevers Malrevers 23 avril 2022 Haute-Loire Malrevers

Malrevers Haute-Loire