Aureille Bouches-du-Rhône FRAISES, TOMATES , CLÉMENTINES, SATSUMA, ORANGES, KUMQUATS, CITRONS CAVIAR/YUZU, POMELOS, HUILES D’OLIVE

Agriculteurs de père en fils depuis 4 générations, cette année c’est une première pour moi car j’ai décidé d’ouvrir les portes de mon exploitation laquelle je gère depuis 11 ans maintenant , afin de partager mes connaissances et vous faire découvrir mes produits en direct tel que mes fraises ou bien encore mes agrumes.



Bien plus qu’un métier pour moi c’est surtout une passion dans laquelle j’y baigne depuis ma naissance. J’ai donc hâte de pouvoir partager tout mon savoir avec vous lors d’une balade en tracteur dans mes terres. Événement De Ferme en Ferme au Petit Mas, sur Aureille, le 23 et 24 avril ! https://www.defermeenferme.com/participant-2408-le-petit-mas FRAISES, TOMATES , CLÉMENTINES, SATSUMA, ORANGES, KUMQUATS, CITRONS CAVIAR/YUZU, POMELOS, HUILES D’OLIVE

