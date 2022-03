De ferme en ferme “Le chant des champs” Loye-sur-Arnon, 23 avril 2022, Loye-sur-Arnon.

De ferme en ferme “Le chant des champs” Loye-sur-Arnon

2022-04-23 – 2022-04-24

Loye-sur-Arnon Cher Loye-sur-Arnon

Petite ferme AB en grandes cultures diverses et associées, valorisées auprès des élevages voisins, des brasseurs locaux ou dans mes ateliers farines et huiles. Venez échanger sur les semences paysannes, leurs logiques agronomiques et leurs intérêts nutritifs le temps d’un week-end à la ferme.

Petite ferme AB en grandes cultures diverses et associées, valorisées auprès des élevages voisins, des brasseurs locaux ou dans mes ateliers farines et huiles. Venez échanger sur les semences paysannes, leurs logiques agronomiques et leurs intérêts nutritifs le temps d’un week-end à la ferme.

+33 6 71 08 77 11

Petite ferme AB en grandes cultures diverses et associées, valorisées auprès des élevages voisins, des brasseurs locaux ou dans mes ateliers farines et huiles. Venez échanger sur les semences paysannes, leurs logiques agronomiques et leurs intérêts nutritifs le temps d’un week-end à la ferme.

©defermeneferme

Loye-sur-Arnon

dernière mise à jour : 2022-03-10 par