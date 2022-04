“De ferme en ferme” La Roque-d’Anthéron La Roque-d'Anthéron Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-04-23 – 2022-04-24

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône La Roque-d’Anthéron La ferme est spécialisée dans la vente d’agneau bio.

Découverte des animaux de la ferme : poules, poussins, brebis, chèvres, veaux, lapins…

A 11h : tétée des agneaux

Après-midi : Vous pourrez participer et donner à manger aux divers animaux sur la ferme

dernière mise à jour : 2022-04-20

