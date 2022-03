De Ferme en Ferme : La Ferme Rigaud Beaufort-sur-Gervanne Beaufort-sur-Gervanne Catégories d’évènement: Beaufort-sur-Gervanne

Drôme

De Ferme en Ferme : La Ferme Rigaud Beaufort-sur-Gervanne, 23 avril 2022, Beaufort-sur-Gervanne. De Ferme en Ferme : La Ferme Rigaud Sébastien Rigaud Rue du Temple Beaufort-sur-Gervanne

2022-04-23 – 2022-04-24 Sébastien Rigaud Rue du Temple

Beaufort-sur-Gervanne Drôme Beaufort-sur-Gervanne “À pied, en vélo ou en moto, venez découvrir la Ferme Rigaud !” Agneaux et brebis élevés en Agriculture biologique et nourris sur le territoire du Parc Naturel Régional du Vercors. (circuit 4 n°5A) Visite de la ferme, Dégustation, Jeux

Accessibilité PMR. sebastien.rigaud26@gmail.com Sébastien Rigaud Rue du Temple Beaufort-sur-Gervanne

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Beaufort-sur-Gervanne, Drôme Autres Lieu Beaufort-sur-Gervanne Adresse Sébastien Rigaud Rue du Temple Ville Beaufort-sur-Gervanne lieuville Sébastien Rigaud Rue du Temple Beaufort-sur-Gervanne Departement Drôme

Beaufort-sur-Gervanne Beaufort-sur-Gervanne Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaufort-sur-gervanne/

De Ferme en Ferme : La Ferme Rigaud Beaufort-sur-Gervanne 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme : La Ferme Rigaud Beaufort-sur-Gervanne Beaufort-sur-Gervanne 23 avril 2022 Beaufort-sur-Gervanne Drôme

Beaufort-sur-Gervanne Drôme