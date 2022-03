De Ferme en Ferme “La Ferme du Moulin des Chartreux” Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez Catégories d’évènement: Loire

Sainte-Croix-en-Jarez

De Ferme en Ferme “La Ferme du Moulin des Chartreux” Sainte-Croix-en-Jarez, 23 avril 2022, Sainte-Croix-en-Jarez. De Ferme en Ferme “La Ferme du Moulin des Chartreux” Sainte-Croix-en-Jarez

2022-04-23 – 2022-04-24

Sainte-Croix-en-Jarez Loire Sainte-Croix-en-Jarez Au coeur de l’ancien moulin du monastère, découvrez notre toute nouvelle chèvrerie au cours d’une balade en tracteur. Dégustation de produits gourmands et service de repas complets. Vente à la ferme, aire de pique nique. ferme.chartreux@yahoo.fr +33 6 58 31 26 27 http://ferme-chartreux.fr/ Sainte-Croix-en-Jarez

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Sainte-Croix-en-Jarez Autres Lieu Sainte-Croix-en-Jarez Adresse Ville Sainte-Croix-en-Jarez lieuville Sainte-Croix-en-Jarez Departement Loire

Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-croix-en-jarez/

De Ferme en Ferme “La Ferme du Moulin des Chartreux” Sainte-Croix-en-Jarez 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme “La Ferme du Moulin des Chartreux” Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez 23 avril 2022 Loire Sainte-Croix-en-Jarez

Sainte-Croix-en-Jarez Loire