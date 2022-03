De Ferme en Ferme : La Ferme de l’Autruche Drômoise Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Catégories d’évènement: Drôme

Livron-sur-Drôme

De Ferme en Ferme : La Ferme de l’Autruche Drômoise Livron-sur-Drôme, 23 avril 2022, Livron-sur-Drôme. De Ferme en Ferme : La Ferme de l’Autruche Drômoise GAEC de L’Ozon 1120, Chemin des Bruyères Livron-sur-Drôme

2022-04-23 – 2022-04-24 GAEC de L’Ozon 1120, Chemin des Bruyères

Livron-sur-Drôme Drôme La savane au cœur d’un élevage en plein air, l’autruche, oiseau préhistorique vous surprendra.

Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite (PMR). info@ferme-autruche.com http://www.ferme-autruche.com/ GAEC de L’Ozon 1120, Chemin des Bruyères Livron-sur-Drôme

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Livron-sur-Drôme Autres Lieu Livron-sur-Drôme Adresse GAEC de L'Ozon 1120, Chemin des Bruyères Ville Livron-sur-Drôme lieuville GAEC de L'Ozon 1120, Chemin des Bruyères Livron-sur-Drôme Departement Drôme

Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/livron-sur-drome/

De Ferme en Ferme : La Ferme de l’Autruche Drômoise Livron-sur-Drôme 2022-04-23 was last modified: by De Ferme en Ferme : La Ferme de l’Autruche Drômoise Livron-sur-Drôme Livron-sur-Drôme 23 avril 2022 Drôme Livron-sur-Drôme

Livron-sur-Drôme Drôme