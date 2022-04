De ferme en ferme Ibarrolle Ibarrolle Catégories d’évènement: Ibarrolle

La ferme Oihanartia est en AB depuis 2010. Jean-Marie y élève des vaches blondes d'Aquitaine et Pyrénéennes, des brebis laitières Manex têtes Noires et des porcs en plein air. Visite pédagogique de la ferme.

