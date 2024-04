De Ferme en Ferme Haute-Loire LA COMPAGNE Pépinière et jardin paysager LA COMPAGNE Lapte, samedi 27 avril 2024.

De Ferme en Ferme Haute-Loire LA COMPAGNE Pépinière et jardin paysager LA COMPAGNE Lapte Haute-Loire

Découvrez la pépinière d’ EMILIE PANAYIS et son jardin paysager avec plus de 200 espèces à sentir, à goûter. Arbres fruitiers de variétés locales et anciennes, arbustes de haies bocagères, petits fruits rares et fleurs.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

LA COMPAGNE 1544 route du Bouchet

Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lacompagne.pepiniere@gmail.com

L’événement De Ferme en Ferme Haute-Loire LA COMPAGNE Pépinière et jardin paysager Lapte a été mis à jour le 2024-04-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire