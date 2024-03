De Ferme en Ferme De Ferme en Ferme Graveson, samedi 27 avril 2024.

De Ferme en Ferme Un circuit diversifié composé de producteurs motivés qui seront ravis de vous accueillir pour vous faire découvrir la richesse des productions de leur territoire.

Nouvelle édition « De ferme en ferme » organisé par le Groupement Régional CIVAM PACA.



Découvrez le circuit « Entre Alpilles et Montagnette » qui met à l’honneur 3 exploitants/producteurs locaux

– La ferme du Ségalon

– L’apiculteur Jean-Luc Faure

– La Ferme des Parpaiouns



Des hommes et des femmes passionnés par leur métier vous accueillent chez eux et vous invitent à découvrir leurs savoir-faire au contact du vivant et de leurs produits.

Des journées portes ouvertes pour mieux se connaître et échanger sur notre agriculture durable et notre alimentation.



Visites guidées gratuites. Vente de produits fermiers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

De Ferme en Ferme 2255 Chemin des Chutes

Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

