2022-04-23 – 2022-04-24

Roche-en-Régnier Haute-Loire Roche-en-Régnier Au milieu des montbéliardes et brunes des Alpes, découvrez la production de lait qui participe à la fabrication du fromage le St Agur.

Vous rencontrerez aussi les veaux des Monts du Velay élevés au lait entier et commercialisés en label du Vedelou. +33 6 44 10 12 13 Roche-en-Régnier

