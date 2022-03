De ferme en ferme GAEC du Domaine de Sinzelles Blavozy Blavozy Catégories d’évènement: BLAVOZY

Haute-Loire

De ferme en ferme GAEC du Domaine de Sinzelles Blavozy, 23 avril 2022, Blavozy. De ferme en ferme GAEC du Domaine de Sinzelles Sinzelles GAEC de Sinzelles Blavozy

2022-04-23 – 2022-04-24 Sinzelles GAEC de Sinzelles

Blavozy Haute-Loire Blavozy Bienvenue chez les belles rousses aux grandes cornes. Découvrez notre élevage de vaches salers en agriculture biologique et visitez notre installation de séchage de foin en grange. Réveillez vos papilles avec nos produits frais, sous vides, secs et plats Sinzelles GAEC de Sinzelles Blavozy

dernière mise à jour : 2022-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: BLAVOZY, Haute-Loire Autres Lieu Blavozy Adresse Sinzelles GAEC de Sinzelles Ville Blavozy lieuville Sinzelles GAEC de Sinzelles Blavozy Departement Haute-Loire

Blavozy Blavozy Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blavozy/

De ferme en ferme GAEC du Domaine de Sinzelles Blavozy 2022-04-23 was last modified: by De ferme en ferme GAEC du Domaine de Sinzelles Blavozy Blavozy 23 avril 2022 Blavozy Haute-Loire

Blavozy Haute-Loire